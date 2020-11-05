Сафонов вышел на второе место по матчам за "Краснодар" среди вратарей

Голкипер Матвей Сафонов провёл 72-й официальный матч в составе "Краснодара", отыграв полностью поединок против "Севильи" в рамках Лиги Чемпионов.

По числу игр за "быков" воспитанник клубной академии догнал Станислава Крицюка и теперь они делят второе место по этому показателю среди вратарей.

Лидирует в данном рейтинге 32-летний Андрей Синицын, в активе которого 103 матча в футболке "Краснодара". Кстати, он до сих пор в команде и может улучшить собственный показатель.

Не пропустите: "Краснодар" проиграл 4 матча кряду во второй раз в истории. | http://soccernews.ru