Сафонов высказался о лучшем вратаре в России

Фото: инстаграм Сафонова/Автор неизвестен

Голкипер сборной России и "Краснодара" Матвей Сафонов поделился мнением о лучшем вратаре в мире и России.

– Лучший вратарь в мире?

– Я считаю, что сейчас никого нет. Из всех вариантов, которые сейчас есть, никто не выделяется настолько, чтобы назвать его лучшим. Есть просто хорошие вратари, и все.

– Лучший вратарь в России?

– Я думаю, место вакантно на данный момент. В какой-то момент я бы назвал Игоря Акинфеева, но сейчас я не назову его лучшим вратарем уже.

– Почему?

– Думаю, что сейчас достаточно вратарей, которые лучше показывают уровень своей подготовки.

– Сафонов в их числе?

– Да. Я думаю, да, – сказал Сафонов.

Ранее Матвей был признан лучшим игроком сборной России в 2021 году по версии болельщиков.

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