Сафонов высказался о лучшем вратаре в России
Фото: инстаграм Сафонова/Автор неизвестен
Голкипер сборной России и "Краснодара" Матвей Сафонов поделился мнением о лучшем вратаре в мире и России.
– Лучший вратарь в мире?
– Я считаю, что сейчас никого нет. Из всех вариантов, которые сейчас есть, никто не выделяется настолько, чтобы назвать его лучшим. Есть просто хорошие вратари, и все.
– Лучший вратарь в России?
– Я думаю, место вакантно на данный момент. В какой-то момент я бы назвал Игоря Акинфеева, но сейчас я не назову его лучшим вратарем уже.
– Почему?
– Думаю, что сейчас достаточно вратарей, которые лучше показывают уровень своей подготовки.
– Сафонов в их числе?
– Да. Я думаю, да, – сказал Сафонов.
Ранее Матвей был признан лучшим игроком сборной России в 2021 году по версии болельщиков.
Также не пропустите: Трансфер Мораты в "Барселону" согласован на 95%. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Сафонов поделился воспоминаниями о поражении от Хорватии
-
Стала известна зарплата Феррана Торреса в "Барселоне"
-
Кюизанс перешел в "Венецию". За игрока боролся ЦСКА
-
Рангник высказался перед игрой с "Вулверхэмптоном"
-
Президент ФИФА высказался о ЧМ каждые два года и предложил проводить Евро в таком же формате
-
Влахович высказался о своем будущем
-
Анчелотти хочет подписать турецкого защитника в "Реал"
-
1
Невилл прокомментировал скандальное интервью Лукаку
-
Хави видит в Морате одного из лучших нападающих планеты
-
Стали известны сроки восстановления Дани Карвахаля и Гарета Бэйла
-
Директор "Барселоны" рассказал о ситуации с продлением контракта с Дембеле
-
Сафонов высказался о лучшем вратаре в России
-
"Милан" хочет купить защитника "Лилля"
-
"Ювентус" верит в подписание Икарди
-
Ферран Торрес прокомментировал свой переход в "Барселону"
-
Миколенко поделился впечатлениями от перехода в "Эвертон"
-
Ван Дейк высказался о чемпионской гонке в АПЛ
-
Трансфер Мораты в "Барселону" согласован на 95%
-
Сафонов высказался об Игоре Акинфееве
-
Экс-президент "Баварии" рассказал о сорвавшемся переходе Рибери в "Реал"