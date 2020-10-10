Сафонов высказался о вызове в сборную России
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов прокомментировал свой первый в карьере вызов в сборную России.
"Мы вернулись на базу после матча молодежной сборной. Ко мне подошли и сказали: "Готовься, собирай вещи. Переселяешься". Я понял, что не шутят. По выражению лица, скажем так. Сразу понял все. Пошел собирать вещи. Пять минут - и я здесь.
Конечно, мне приятно попасть в сборную. Это мечта с детства, наверное, поэтому только положительные эмоции и радость", - заявил Сафонов.
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