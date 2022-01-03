Сафонов высказался об Игоре Акинфееве

Теги матвей сафоновкраснодарцска москваигорь акинфеев

Сафонов высказался об Игоре Акинфееве

Фото инстаграм Матвея Сафонова

Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов признался, что не считает капитана ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим вратарём России, а также рассказал о своём отношении к сравнениям с ним.

"Лучший вратарь России? Думаю, что на данный момент место вакантно. В какой-то момент я бы назвал Акинфеева, но сейчас не назову его лучшим вратарём России. Сейчас достаточно вратарей, которые показывают более хороший уровень своей подготовки. Я в том числе? Думаю, да.

Мне не нравится сама формулировка "преемник Акинфеева". Карьера Игоря, конечно, очень хорошая, но это не предел мечтаний. Его карьера заслуживает громких слов. Тот факт, что кого-то называют его преемником, уже говорит об этом. Но я хочу пройти свой путь, не повторять ничей. Хочу написать свою историю, которая будет уникальной, будет по своему прекрасной.

Предел мечтаний? Его нет. Я в этом плане тяжёлый человек сам для себя, редко бываю чем-то доволен. Какой бы момент не происходил, я чаще всего вспоминаю негативные события", - сказал Сафонов.

Воспитанник "Краснодара" в этом сезоне пропустил 16 голов в 17 матчах.

Не пропустите: Сафонов прокомментировал своё будущее в "Краснодаре". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ферран Торрес прокомментировал свой переход в "Барселону"

Ферран Торрес прокомментировал свой переход в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов