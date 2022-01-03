Сафонов высказался об Игоре Акинфееве

Фото инстаграм Матвея Сафонова

Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов признался, что не считает капитана ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим вратарём России, а также рассказал о своём отношении к сравнениям с ним.

"Лучший вратарь России? Думаю, что на данный момент место вакантно. В какой-то момент я бы назвал Акинфеева, но сейчас не назову его лучшим вратарём России. Сейчас достаточно вратарей, которые показывают более хороший уровень своей подготовки. Я в том числе? Думаю, да.

Мне не нравится сама формулировка "преемник Акинфеева". Карьера Игоря, конечно, очень хорошая, но это не предел мечтаний. Его карьера заслуживает громких слов. Тот факт, что кого-то называют его преемником, уже говорит об этом. Но я хочу пройти свой путь, не повторять ничей. Хочу написать свою историю, которая будет уникальной, будет по своему прекрасной.

Предел мечтаний? Его нет. Я в этом плане тяжёлый человек сам для себя, редко бываю чем-то доволен. Какой бы момент не происходил, я чаще всего вспоминаю негативные события", - сказал Сафонов.

Воспитанник "Краснодара" в этом сезоне пропустил 16 голов в 17 матчах.

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