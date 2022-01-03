Сафонов высказался об игре на Евро-2020
Фото: инстаграм Сафонова/Автор неизвестен
Вратарь сборной России и "Краснодара" Матвей Сафонов высказался об игре на чемпионате Европы-2020 в составе национальной команды.
– Два матча на Евро стали для тебя какой-то отправной точкой, что ты сейчас первый номер в этой сборной Карпина?
– На самом деле я не знаю. Но для меня это стало сигналом к тому, что я хочу туда вернуться.
Я отыграл эти два матча, турнир закончился. И я понял, что хочу туда вернуться, что мне там нравится, нравятся эти скорости, эта ответственность, самоотдача моей команды, соперника. Это очень классно. Я хочу там быть и в этом участвовать.
– То, что тебя поставили на эти две игры – это что? Учитывая, что у тебя была корона и так далее.
– Думаю, это лучше спрашивать не у меня, а у тренеров. Я не знаю, по какой причине все это произошло. Надеюсь, это из-за того, что я на тренировках доказал свою состоятельность, – сказал голкипер.
Также не пропустите: Сафонов поделился воспоминаниями о поражении от Хорватии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Монако" Головина объявил имя нового главного тренера
-
Аргентинскому диджею угрожали смертью из-за Месси
-
Четыре клуба провели переговоры с Рюдигером
-
Президент ФИФА высказался о ЧМ каждые два года и предложил проводить Евро в таком же формате
-
Стали известны сроки восстановления Дани Карвахаля и Гарета Бэйла
Лента новостей
-
"Челси" продлил контракт с основным защитником
-
"Краснодар" увеличил предложение по парагвайцу Алонсо
-
"Манчестер Юнайтед" может побить трансферный рекорд ради хавбека "Вест Хэма"
-
"Монако" Головина объявил имя нового главного тренера
-
Экс-звезда АПЛ назвал Лукаку слабаком
-
Аргентинскому диджею угрожали смертью из-за Месси
-
"На дне". Карпин оценил уровень российского футбола
-
"Аугсбург" совершил самый дорогой трансфер из МЛС в истории
-
Четыре клуба провели переговоры с Рюдигером
-
Сафонов высказался об игре на Евро-2020
-
Шевченко пытается убедить Миранчука перейти в "Дженоа"
-
Лука Тони высказался о возможно трансфере Икарди в "Ювентус"
-
Сафонов поделился воспоминаниями о поражении от Хорватии
-
Стала известна зарплата Феррана Торреса в "Барселоне"
-
Кюизанс перешел в "Венецию". За игрока боролся ЦСКА
-
Рангник высказался перед игрой с "Вулверхэмптоном"
-
Президент ФИФА высказался о ЧМ каждые два года и предложил проводить Евро в таком же формате
-
Влахович высказался о своем будущем
-
Анчелотти хочет подписать турецкого защитника в "Реал"
-
1
Невилл прокомментировал скандальное интервью Лукаку