Сафонов высказался об игре на Евро-2020

Фото: инстаграм Сафонова/Автор неизвестен

Вратарь сборной России и "Краснодара" Матвей Сафонов высказался об игре на чемпионате Европы-2020 в составе национальной команды.

– Два матча на Евро стали для тебя какой-то отправной точкой, что ты сейчас первый номер в этой сборной Карпина?

– На самом деле я не знаю. Но для меня это стало сигналом к тому, что я хочу туда вернуться.

Я отыграл эти два матча, турнир закончился. И я понял, что хочу туда вернуться, что мне там нравится, нравятся эти скорости, эта ответственность, самоотдача моей команды, соперника. Это очень классно. Я хочу там быть и в этом участвовать.

– То, что тебя поставили на эти две игры – это что? Учитывая, что у тебя была корона и так далее.

– Думаю, это лучше спрашивать не у меня, а у тренеров. Я не знаю, по какой причине все это произошло. Надеюсь, это из-за того, что я на тренировках доказал свою состоятельность, – сказал голкипер.

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