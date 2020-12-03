Сафонов высказался после исторической победы "Краснодара" над "Ренном"

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов поделился эмоциями после матча 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ренна".

Напомним, что "быки" выиграли со счётом 1:0 - это первая победа в истории клуба в рамках самого престижного еврокубкового турнира.

Кроме того, набрав три очка, краснодарцы гарантировали себе путёвку в плей-офф Лиги Европы.

"Это был один из самых важных матчей, он обеспечивает нам евровесну, было принципиально его выиграть. Мы считаем, что выполнили задачу-минимум. Хотелось и раньше побеждать, как в матче с "Севильей", но в нашей ситуации было важно именно тут выиграть", - сказал Сафонов.

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