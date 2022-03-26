Сафонов ярко высказался об утраченном потенциале "Краснодара"
Фото сайт РПЛ
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов считает, что его команде очень навредил уход главного тренера Даниэля Фарке.
"С Фарке мог бы быть самый сильный "Краснодар" в истории. Это был первый тренер, который так основательно подходил к тактической подготовке. Была куча идей, тактических заготовок, у нас убрали рамки, дали нам творить", - рассказал Сафонов.
Напомним, что Фарке возглавлял "Краснодар" с 13 января по 2 марта, но при этом не провёл ни одного официального матча.
Немецкий специалист расторг контракт с "быками", сославшись на семейные обстоятельства.
Не пропустите: Сафонов высказался о возможном переходе в "Зенит". | http://soccernews.ru
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