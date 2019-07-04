Сага с трансферами Неймара и Гризманна в "Барселону" продолжается! Испанские СМИ откопали новые подробности

11 марта Гризманн второй раз за последние 12 месяцев подписал контракт с "Барселоной". Автором нового предварительного соглашения является агент третьего лучшего игрока планеты (по версии France Football) Севан Кариан. Письменная договоренность между французским форвардом и каталонским грандом рассчитана на 5 лет, за каждый из которых звездный футболист получит 18, 18, 21, 23 и 25 млн евро соответственно. Это означает, что в среднем Гризманн будет зарабатывать на Камп Ноу 21 млн евро за сезон и, теоретически, не потеряет ни цента после смены клуба, хотя представители "Барсы" регулярно вбрасывают в СМИ байки о большом самопожертвовании француза. Наивных каталонцев (выражение используется во многих европейских СМИ) опустил с небес на землю журналист издания Marca Карлос Карпио, которому удалось проникнуть в закулисье трансферной саги. Дальше – еще интереснее! Гризманн, который полностью сохранит свой мадридский оклад, будто цинично навязывает каталонцам условия о штрафных санкциях. Почему цинично? Потому что после скандальной документалки "La décision" ("Решение"), когда француз превратил в шоу долгожданное решение относительно своего будущего и "отшил" Бартомеу, он не имеет никакого морального права диктовать условия, тем более – финансовые. По крайней мере так считают фанаты Барсы, которые до сих пор ожидают публичных извинений (перед фанатами "Барселоны" провинились вообще все. Наверное, именно они ждут больше всего извинений в европейском футболе).

А теперь вернемся к санкциям! Их суть заключается в том, что Гризманн будет иметь юридическое право требовать от каталонского клуба существенную компенсацию за несвоевременное повышение зарплаты по сравнению с предыдущим сезоном (даже в случае дефолта, что "Барселон"е в ближайшее время не грозит). Именно этот пункт, по слухам, вызвал серьезную полемику на "Ванда Метрополитано", когда чемпион мира 2018 подписывал рекордный контракт в истории "Атлетико". Финансовые претензии "маленького принца" не нравятся Бартомеу. Президент чувствует моральный долг подписать француза, но с каждым днем ​​сомневается все больше. Договариваясь с Гризманном, глава каталонского клуба даже не подозревал, что на трансферном рынке появится Неймар, который пойдет на все, чтобы вернуться домой. Первые контакты между отцом скандального бразильца и представителями верхушки каталонской команды спровоцировали эмоциональное "землетрясение" на "Камп Ноу".

Президент Бартомеу загорелся идеей совместить в одной команде четырех форвардов мирового уровня – Месси, Суареса, Неймара и Гризманна. Это была бы лучшая атака в истории... и в то же время огромное давление на бюджет, который, как сообщают, трещит по швам даже без двух галактических трансферов. "Барселона" потеряла серьезный денежный поток, прекратив сотрудничество с тремя мощными спонсорами (Audi, Gillette и Lassa). Фактически, на ровном месте клуб не досчитался 15 млн евро в год, которыми можно было хотя бы частично покрыть зарплату того же Гризманна. Огромные расходы на содержание команды (633 млн евро) существенно превышают рекомендованный Ла Лигой процент общих доходов (84% - 70%), хотя по логике вещей должно быть наоборот. В такой ситуации даже сложно представить, что Месси (50 млн евро в год), Неймар (37 млн евро), Гризманн (21 млн евро) и Суарес (16 млн евро) окажутся под одной крышей без серьезной чистки состава.

Теперь у Бартомеу дилемма – выбрать одного, или попрощаться с двумя-тремя игроками основы, чтобы подписать обоих. Как первая, так и вторая опция являются билетом на "минное поле" всестороннего осуждения. Раздевалка во главе с Месси, Пике и Суаресом практически единодушно поддержала Неймара, большая часть руководства предпочла Гризманна, а здравый смысл подсказывал, что продать Коутинью с Дембеле – значит признать собственный трансферный провал минувших дет. Бартомеу начал рассматривать даже самые абсурдные варианты развития событий. В частности, обмен Гризманна на Неймара. "Барселона" серьезно планировала передать француза ПСЖ, убив таким образом двух зайцев: избавиться футболиста, которого не воспринимает раздевалка, и почти вдвое снизить трансферную стоимость бразильца (222 млн евро). Однако сюрреалистический план "Барсы", в котором Гризманн выполнял роль разменной монеты, быстро рухнул. Француз категорически отказался пересматривать предварительные договоренности с "Барсой".

С этого момента Бартомеу бросает вызов невозможному и начинает параллельно работать над трансферами Неймара и Гризманна. Фантастическая четверка "MSN + G" настолько пленила сознание функционера, что тот готов избавиться сразу от пятерых статусных исполнителей: Дембеле, Коутинью, Умтити, Ракитича и Семеду. Первоочередная задача каталонского клуба – договориться с "Атлетико" по снижению цены на Гризманн (120 млн евро – после покупки "матрасниками" Фелиша это будет сделать куда сложнее). Барселона может включить в соглашение португальца, которого очень хочет видеть Симеоне, или же попросить рассрочку на 12-15 месяцев, которая повысит стоимость француза на 7 млн ​​евро. А вот трансфер Неймара – это сплошной лабиринт. Париж и Барселона пока не выработали единой формулы, чтобы реализовать камбэк века. Если переход Гризманна значительно облегчает клаусула футболиста, то с катарскими шейхами, скорее всего, придется торговаться до конца лета, да еще и на чужих условиях. Сейчас ПСЖ выразил заинтересованность в услугах Коутинью и Дембеле, а своеобразным "комплиментом" к одному из этих игроков рискуют стать Умтити или Ракитич. Вариант с выплатой всей суммы, а речь идет о 222 млн евро, на "Камп Ноу" также не исключен. Правда, продавать придется дорого и много.

Игорь Малиенко | soccernews.ru