"Сахар и водка": Пятов рассказал о своей первой зарплате

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"Сахар и водка": Пятов рассказал о своей первой зарплате

Фото инстаграм Андрея Пятова

Вратарь "Шахтёра" и сборной Украины Андрей Пятов поделился воспоминаниями о своих первых заработках.

"Когда играл в любительской "Артемиде", то первую зарплату мне дали сахаром и водкой. Администратор потом всё это продавал, а деньги пошли в семью. А вот если бы не играл в футбол, я бы стал, наверное, водителем. Дальнобойщиком. Я люблю всё, что связано с машинами", - сказал Пятов.

Напомним, что на этой неделе "Шахтёр" продлил контракт с 36-летним голкипером до июня 2023 года.

Пятов выступает за "горняков" с 2007 года, сыграл 468 матчей и пропустил 407 голов. За 14 сезонов он завоевал 26 трофеев.

Не пропустите: Пятов завершит карьеру в сборной Украины после Евро-2020. | http://soccernews.ru
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