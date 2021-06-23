Сака признан лучшим игроком матча Чехия - Англия

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Сака признан лучшим игроком матча Чехия - Англия

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Полузащитник лондонского "Арсенала" и сборной Англии Букайо Сака признан лучшим игроком матча Чехия — Англия.

Сака вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 84-й минуте. Матч завершился победой сборной Англии со счетом 1:0. Единственный гол на 12-й минуте забил Рахим Стерлинг, которому ассистировал Джек Грилиш.

19-летний Сака является воспитанником "Арсенала". В минувшем сезоне он провел 46 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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