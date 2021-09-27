Сака установил рекорд северолондонского дерби

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Сака установил рекорд северолондонского дерби

Фото инстаграм Букайо Сака

Полузащитник "Арсенала" Букайо Сака стал одним из героев воскресного матча с "Тоттенхэмом" (3:1).

Воспитанник "канониров" сначала отдал ассист, а затем забил сам в ворота "шпор".

В возрасте 20 лет и 21 дня Сака стал самым молодым игроком в истории "Арсенала", который сделал "гол+пас" в дерби Северного Лондона.

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