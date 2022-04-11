Сака высказался о своей вере

Фото: твиттер Сака\Автор неизвестен

Молодой полузащитник лондонского "Арсенала" и сборной Англии Букайо Сака рассказал о своей вере.

"Когда мы росли, родители учили нас верить в Бога. Когда ты молод, ты не до конца понимаешь этого. На протяжении всей жизни мы продолжаем проявлять свою веру, поэтому, когда мы сталкиваемся с различными проблемами, решаем: "На этот раз я собираюсь довериться Богу". И Бог помогает.

Так укрепляется и моя вера. И я могу быть уверенным в себе, идти куда-то, зная, что Бог со мной. Вот почему я часто бесстрашен.

Я не люблю много думать. Если слишком много думать о позитивных ситуациях, затем негативные ситуации могут начать проникать в разум и сеять тревогу, потом ты нервничаешь и все в таком духе.

Вот почему я верю в Бога и верю в себя", – сказал Сака.

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