Сакки: "Барселона" не находится на одном уровне с "Реалом"

Известный итальянский тренер Арриго Сакки высказался о соотношении сил среди лидеров в чемпионате Испании.

" Я не думаю, что " Барселона" находится на том же уровне, что и " Реал ", - приводит слова 71-летнего специалиста, который в свое время работал наставником мадридского "Атлетико", а также техническим директором королевского клуба, El Mundo Deportivo.

Напомним, Сакки назвал идеальную замену для Неймара в "Барселоне". | soccernews.ru