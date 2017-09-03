Сакки: "Барселона" не находится на одном уровне с "Реалом"
Известный итальянский тренер Арриго Сакки высказался о соотношении сил среди лидеров в чемпионате Испании.
"Я не думаю, что "Барселона" находится на том же уровне, что и "Реал", - приводит слова 71-летнего специалиста, который в свое время работал наставником мадридского "Атлетико", а также техническим директором королевского клуба, El Mundo Deportivo.
Напомним, Сакки назвал идеальную замену для Неймара в "Барселоне". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Сосьедад
|2
|6
|2
|Барселона
|2
|6
|3
|Леганес
|2
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|4
|5
|Реал Мадрид
|2
|4
|6
|Жирона
|2
|4
|7
|Леванте
|2
|4
|8
|Валенсия
|2
|4
|9
|Севилья
|2
|4
|10
|Атлетик Бильбао
|2
|4
|11
|Эйбар
|2
|3
|12
|Бетис
|2
|3
|13
|Эспаньол
|2
|1
|14
|Хетафе
|2
|1
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|2
|1
|16
|Сельта Виго
|2
|0
|17
|Малага
|2
|0
|18
|Алавес
|2
|0
|19
|Вильярреал
|2
|0
|20
|Лас Пальмас
|2
|0