Сакки: "Гвардиола – фантастический специалист!"

Известный итальянский наставник Арриго Сакки расхвалил бывшего наставника "Баварии" Хосепа Гвардиолу.

"Гвардиола – фантастический специалист! Мне жаль, что УЕФА не включил его в список 10 тренеров, благодаря которым футбол эволюционировал с 1950 года в наибольшей степени. Немецкий футбол изменился благодаря Гвардиоле", - сказал он.

Гвардиола работал с "Баварией" с 2013 по 2016 год. | http://soccernews.ru