Сакки: "Италия – древняя страна, поэтому сложно изменить её футбол"

Бывший главный тренер сборной Италии Арриго Сакки попытался выяснить проблемы национального футбола в Италии.

"Футбол очень изменился во всём мире. Италия – древняя страна, поэтому сложно изменить её футбол. Но мы стараемся изменить этот менталитет, больше играть в зрелищный футбол, давать больше эмоций болельщикам и прививать им другие ценности. Я бы мог, например, назвать "Наполи" Сарри. Эта командa демонстрирует отличную игру. В предыдущем сезоне они заняли 3-е место, и в Италии это считается катастрофой. Ведь у нас имеет значение лишь 1-е место. Но "Наполи" по крайней мере имеет свой почерк и лицо, как это было в случае с моим "Миланом", - сказал специалист.

Напомним, что итальянцы не попали на ЧМ-2018.

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