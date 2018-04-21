Сакки: "Наполи" играет в мировой футбол, но победить "Ювентус" они смогут только в том случае, если им удастся его показать"
Экс-тренер сборной Италии Арриго Сакки прокомментировал предстоящую игру между "Ювентусом" и "Наполи".
"Нас ждёт битва, где с одной стороны клуб с финансовой мощью, переманивший у "Наполи" лучшего их футболиста, сильным составом и талантливым тренером. С другой стороны находится "Наполи", у которого нет богатой истории или возможностей "Ювентуса". Но то, что сделал Сарри в Неаполе - шедевр. Он привил им свой стиль игры и продолжает делать что-то необыкновенное.
Все игроки "Наполи" стали сильнее. Будучи скоростной командой, они смогли сократить отставание от команды с 40-милионными футболистами в запасе до четырёх очков. "Наполи" играет в мировой футбол, но победить они смогут только в том случае, если им удастся его показать" - приводит слова Сакки Football Italia.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|33
|85
|2
|Наполи
|33
|81
|3
|Рома
|34
|67
|4
|Лацио
|33
|64
|5
|Интер Милан
|33
|63
|6
|Милан
|34
|54
|7
|Аталанта
|33
|52
|8
|Сампдория
|33
|51
|9
|Фиорентина
|34
|51
|10
|Торино
|33
|47
|11
|Болонья
|33
|38
|12
|Дженоа
|33
|38
|13
|Сассуоло
|34
|37
|14
|Удинезе
|33
|33
|15
|Кальяри
|33
|32
|16
|Кьево
|33
|31
|17
|СПАЛ
|34
|29
|18
|Кротоне
|33
|28
|19
|Хеллас Верона
|33
|25
|20
|Беневенто
|34
|17