Сакки: "Наполи" играет в мировой футбол, но победить "Ювентус" они смогут только в том случае, если им удастся его показать"

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Сакки: "Наполи" играет в мировой футбол, но победить "Ювентус" они смогут только в том случае, если им удастся его показать"

Экс-тренер сборной Италии Арриго Сакки прокомментировал предстоящую игру между "Ювентусом" и "Наполи".

"Нас ждёт битва, где с одной стороны клуб с финансовой мощью, переманивший у "Наполи" лучшего их футболиста, сильным составом и талантливым тренером. С другой стороны находится "Наполи", у которого нет богатой истории или возможностей "Ювентуса". Но то, что сделал Сарри в Неаполе - шедевр. Он привил им свой стиль игры и продолжает делать что-то необыкновенное.

Все игроки "Наполи" стали сильнее. Будучи скоростной командой, они смогли сократить отставание от команды с 40-милионными футболистами в запасе до четырёх очков. "Наполи" играет в мировой футбол, но победить они смогут только в том случае, если им удастся его показать" - приводит слова Сакки Football Italia.

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