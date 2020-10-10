Сакки назвал причину провала Сарри в "Ювентусе"
Экс-тренер "Милана" Арриго Сакки поделился мнением о работе Маурицио Сарри в "Ювентусе".
"Я предупреждал Сарри, что его переход в "Ювентус" был самоубийством, так как футболисты "старой синьоры" никак не соответствовали его стилю игры.
Ему также не повезло, что он болел пневмонией во время предсезонной подготовки, что еще больше ограничило его возможность привить свои идеи в течение нескольких недель интенсивных тренировок перед стартом сезона", - приводит слова Сакки Goal.com.
Сарри возглавлял "Ювентус" с 2019 по 2020 год. Под его руководством клуб выиграл Серию А.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17