Сакки назвал виновного в спаде игры Дибалы
Арриго Сакки считает, что в плохой форме Пауло Дибалы виноват наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.
"Нападающих надо мотивировать и поддерживать, иначе они теряют ритм и уверенность. "Ювентус" мог играть на "Сан-Паоло" хоть с Месси в составе, но даже он не прикоснулся бы к мячу в той игре. Вы же должны дарить радость фанатам. Так вы и побеждаете, и поклонников зарабатываете" - приводит слова Сакки Football Italia.
Отметим, что Сакки имеет в виду матч "Наполи" - "Ювентус" (0:1).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|15
|39
|2
|Наполи
|15
|38
|3
|Ювентус
|15
|37
|4
|Рома
|14
|34
|5
|Лацио
|14
|32
|6
|Сампдория
|14
|26
|7
|Фиорентина
|15
|21
|8
|Милан
|15
|21
|9
|Болонья
|15
|21
|10
|Аталанта
|15
|20
|11
|Торино
|15
|20
|12
|Кьево
|15
|20
|13
|Кальяри
|15
|16
|14
|Удинезе
|14
|15
|15
|Дженоа
|15
|13
|16
|Кротоне
|15
|12
|17
|Сассуоло
|15
|11
|18
|СПАЛ
|15
|10
|19
|Хеллас Верона
|15
|9
|20
|Беневенто
|15
|1