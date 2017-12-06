Сакки назвал виновного в спаде игры Дибалы

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Сакки назвал виновного в спаде игры Дибалы

Арриго Сакки считает, что в плохой форме Пауло Дибалы виноват наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

"Нападающих надо мотивировать и поддерживать, иначе они теряют ритм и уверенность. "Ювентус" мог играть на "Сан-Паоло" хоть с Месси в составе, но даже он не прикоснулся бы к мячу в той игре. Вы же должны дарить радость фанатам. Так вы и побеждаете, и поклонников зарабатываете" - приводит слова Сакки Football Italia.

Отметим, что Сакки имеет в виду матч "Наполи" - "Ювентус" (0:1).

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