Сакки: "Не удивлюсь сегодняшней победе "Милана" над "Наполи"

Известный итальянский тренер Арриго Сакки поделился ожиданиями от матча "Наполи" - "Милан".

"Мне любопытно посмотреть, как сложится игра, ведь никогда не знаешь, как будут играть команды после международного перерыва. "Наполи" доминирует в Италии в текущем сезоне, но недавняя победа "Милана" над "Сассуоло" может придать клубу дополнительной энергии.

И хотя "Наполи" - это прекрасно налаженная машина, им нужно показать свой максимум, чтобы победить. Я не удивлюсь, если "Милан" сегодня победит, если, конечно, "Наполи" не сыграет на своем уровне. Команда Сарри может побеждать лишь за счет одной вещи - красивого футбола. Других вариантов у них нет. Они не могут похвастаться классной игрой при стандартах или физической мощью" - приводит слова Сакки Football Italia.

Читайте также: Противостояние южной и северной Италии: "Наполи" встретится с "Миланом". | http://soccernews.ru