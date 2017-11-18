Сакки: "Не удивлюсь сегодняшней победе "Милана" над "Наполи"

Теги наполимилан

Сакки: "Не удивлюсь сегодняшней победе "Милана" над "Наполи"

Известный итальянский тренер Арриго Сакки поделился ожиданиями от матча "Наполи" - "Милан".

"Мне любопытно посмотреть, как сложится игра, ведь никогда не знаешь, как будут играть команды после международного перерыва. "Наполи" доминирует в Италии в текущем сезоне, но недавняя победа "Милана" над "Сассуоло" может придать клубу дополнительной энергии.

И хотя "Наполи" - это прекрасно налаженная машина, им нужно показать свой максимум, чтобы победить. Я не удивлюсь, если "Милан" сегодня победит, если, конечно, "Наполи" не сыграет на своем уровне. Команда Сарри может побеждать лишь за счет одной вещи - красивого футбола. Других вариантов у них нет. Они не могут похвастаться классной игрой при стандартах или физической мощью" - приводит слова Сакки Football Italia.

Читайте также: Противостояние южной и северной Италии: "Наполи" встретится с "Миланом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"

Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 13 35
2 Ювентус 12 31
3 Рома 12 30
4 Интер Милан 12 30
5 Лацио 12 28
6 Сампдория 11 23
7 Милан 13 19
8 Торино 12 17
9 Фиорентина 12 16
10 Аталанта 12 16
11 Кьево 12 16
12 Болонья 12 14
13 Удинезе 11 12
14 Кальяри 12 12
15 Кротоне 13 12
16 Дженоа 13 9
17 СПАЛ 12 9
18 Сассуоло 12 8
19 Хеллас Верона 12 6
20 Беневенто 12 0
Полная таблица

топ-5 тегов