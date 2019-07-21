Сакки оригинально ответил на вопрос о своём отношении к гомосексуализму в футболе

Легендарный итальянский тренер Арриго Сакки дал понять, что его не волнует, какая сексуальная ориентация у футболистов.

"Лично мне всегда было всё равно, с кем мои игроки занимаются сексом. Помню, как-то раз мне сказали, что один из футболистов моей команды гей. Я ответил, что на поле он настолько хорош, что я бы очень хотел, чтобы все мои игроки были геями", - цитирует Сакки beIN Sports.

Стоит отметить, что 73-летний специалист не тренирует на профессиональном уровне с 2004 года.

Сакки наиболее известен по работе с "Миланом", "Атлетико", "Пармой" и сборной Италии.

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