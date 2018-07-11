Сакки предупредил о возможных проблемах "Ювентуса" из-за прихода Роналду
Легендарный итальянский тренер Арриго Сакки предупредил о возможных проблемах "Ювентуса" из-за прихода португальского нападающего Криштиану Роналду.
"Поздравляю "Ювентус". Эта сделка принесёт пользу не только клубу, но и всему итальянскому футболу. Меня смущает только один аспект. В последние годы руководство "Ювентуса" вело себя уверенно. Зарплаты игроков могут отличаться, но правила всегда были одинаковы для всех, и то же самое должно касаться Роналду. Если будет иначе, то могут возникнуть проблемы в раздевалке" - приводит слова Сакки Football Italia.
Напомним, что "Ювентус" заплатил за Роналду 112 миллионов евро. Оклад 33-летнего форварда составит 31 миллион евро в год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21