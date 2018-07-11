Сакки предупредил о возможных проблемах "Ювентуса" из-за прихода Роналду

Легендарный итальянский тренер Арриго Сакки предупредил о возможных проблемах "Ювентуса" из-за прихода португальского нападающего Криштиану Роналду.

"Поздравляю "Ювентус". Эта сделка принесёт пользу не только клубу, но и всему итальянскому футболу. Меня смущает только один аспект. В последние годы руководство "Ювентуса" вело себя уверенно. Зарплаты игроков могут отличаться, но правила всегда были одинаковы для всех, и то же самое должно касаться Роналду. Если будет иначе, то могут возникнуть проблемы в раздевалке" - приводит слова Сакки Football Italia.

Напомним, что "Ювентус" заплатил за Роналду 112 миллионов евро. Оклад 33-летнего форварда составит 31 миллион евро в год.

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