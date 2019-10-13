Сакки прокомментировал смену тренера в "Милане"

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Сакки прокомментировал смену тренера в "Милане"

Экс-тренер "Милана" Арриго Сакки высказался о смене тренера в команде.

Напомним, что "россонери" отправили в отставку Марко Джампаоло и теперь команду возглавил Стефано Пиоли.

"Джампаоло - прекрасный тренер, который вызывает у меня восхищение. Однако Пиоли тоже хорош. Я очень надеюсь, что у него получится исправить ситуацию", - приводит слова Сакки Calciomercato.

После 7 туров "Милан" идет в чемпионате на 13-м месте, имея в активе 9 очков.

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