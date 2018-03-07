Сакки: "ПСЖ - это просто группа футболистов"

Экс-наставник "Милана" Арриго Сакки прокомментировал проход "Реала" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Реал" играл с очень слабым соперником. ПСЖ - это просто группа футболистов. Слово "игра" абстрактно, его сложно описать, но именно это и сделало сегодня результат.

Идеи нельзя купить за деньги. ПСЖ многого не хватает. Эмери - очень хороший тренер, просто ему нужна поддержка со стороны клуба и футболисты, разделяющие его взгляды. В еврокубках нужна не только психология, но и игра. Игра - это сценарий фильма и мелодия музыки" - приводит слова Сакки Goal.com.

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