Сакки рассказал, какие советы давал руководству "Милана"

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Сакки рассказал, какие советы давал руководству "Милана"

Итальянский тренер Арриго Сакки рассказал, что он советовал Берлускони и Галлиани, когда те руководили "Миланом".

"Я говорил с тогдашним генеральным директором Адриано Галлиани, а затем с президентом Сильвио Берлускони. Я сказал, что им стоит нанять Сарри и результаты придут, но Сильвио не смог решиться и в конце концов пожалел об этом. Берлускони был отличным президентом, лучшим в Италии и за её пределами. Он почти всегда поступал верно. Я также советовал ему купить Дибалу, это отличный футболист, он очень умный" - приводит слова Сакки Rai Sport.

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