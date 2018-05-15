Сакки: "Стиль игры Аллегри исключает возможность победы в Лиге Чемпионов"

Теги ювентусмассимилиано аллегри

Сакки: "Стиль игры Аллегри исключает возможность победы в Лиге Чемпионов"

Легенда итальянского футбола Арриго Сакки высказался о шансах "Ювентуса" при Массимилиано Аллегри выиграть Лигу Чемпионов.

"Ювентус" играет в итальянский стиль футбола. Аллегри не может бросить вызов в Лиге Чемпионов. Его стиль игры исключает возможность победы в турнире. Когда я возглавлял "Милан", то у нас была мощная команда. Но этого было недостаточно, чтобы побеждать. Необходимо было еще и всех убедить в нашей силе. Обычно тот, кто играет лучше всех, выигрывает в конечном итоге" - приводит слова Сакки Football Italia.

Напомним, что "Милан" под руководством Сакки два раза выигрывал Кубок европейских чемпионов.

Читайте также: Аллегри стал первым тренером, который сделал золотой дубль четыре сезона подряд. | http://soccernews.ru

комментарии
жк

Со стилем у Аллегри все порядке,ему в прошлом и этом году помешали рекламодатели Роналду,различные типы отмывающие через Роналду свои деньги и Перес,все они вместе покупают ЛЧ для Реала.При этом вклад Роналду как футболиста минимален.Эмери правильно намекнул, что для Реала последние годы покупают ЛЧ.В этом году тоже скорее всего купили.Так что со стилем у Аллегри все порядке.Победа в ЛЧ последние годы,когда побеждал Реал ,решался не на полях,а где то в кабинетах,может быть в в ресторанах за столом.Вопрос боссам Юве и других команд,почему на это не указывают руководству УЕФА.

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 37 92
2 Наполи 37 88
3 Рома 37 74
4 Лацио 37 72
5 Интер Милан 37 69
6 Милан 37 61
7 Аталанта 37 60
8 Фиорентина 37 57
9 Сампдория 37 54
10 Торино 37 51
11 Сассуоло 37 43
12 Дженоа 37 41
13 Болонья 37 39
14 Кьево 37 37
15 Удинезе 37 37
16 Кальяри 37 36
17 СПАЛ 37 35
18 Кротоне 37 35
19 Хеллас Верона 37 25
20 Беневенто 37 21
Полная таблица

топ-5 тегов