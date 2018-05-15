Сакки: "Стиль игры Аллегри исключает возможность победы в Лиге Чемпионов"

Легенда итальянского футбола Арриго Сакки высказался о шансах "Ювентуса" при Массимилиано Аллегри выиграть Лигу Чемпионов.

"Ювентус" играет в итальянский стиль футбола. Аллегри не может бросить вызов в Лиге Чемпионов. Его стиль игры исключает возможность победы в турнире. Когда я возглавлял "Милан", то у нас была мощная команда. Но этого было недостаточно, чтобы побеждать. Необходимо было еще и всех убедить в нашей силе. Обычно тот, кто играет лучше всех, выигрывает в конечном итоге" - приводит слова Сакки Football Italia.

Напомним, что "Милан" под руководством Сакки два раза выигрывал Кубок европейских чемпионов.

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