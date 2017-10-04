Сакки: "Увольнение Анчелотти действительно разочаровало меня"

Итальянский специалист Аррриго Сакки высказался об отставке Карло Анчелотти с поста тренера "Баварии".

"Это действительно разочаровало меня. Не только из-за того, что данная ситуация коснулась моего друга и человека, которым я так восхищаюсь. Поведение "Баварии" по отношению к Анчелотти меня очень разочаровало. Они вели себя, как клуб из прошлого века" - приводит слова Сакки Football Italia.

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