Сакки: "В Испании такую победу, которую "Ювентус" одержал над "Наполи", не стали бы даже праздновать"

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Сакки: "В Испании такую победу, которую "Ювентус" одержал над "Наполи", не стали бы даже праздновать"
Бывший главный тренер "Милана" и сборной Италии Арриго Сакки подверг критике игру "Ювентуса" над "Наполи" (1:0) в матче 15-го тура чемпионата Италии.

"Ювентус" победил благодаря голу в начале встрече, а потом только и делал, что защищался всей командой. В Испании такую победу даже не стали бы праздновать. Подобная игра является оскорблением для любителей футбола. У "Ювентуса" есть все, чтобы показывать отличный футбол, а не защищаться 70 минут", - цитирует Сакки Corriere del Mezzogiorno.

Благодаря этой победе "Ювентус" поднялся на второе место в Серии А и сократил отставание от лидирующего "Наполи" до одного очка.

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