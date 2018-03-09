Сакки встал на защиту Неймара

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Сакки встал на защиту Неймара

Известный итальянский наставник Арриго Сакки заявил, что не во всех проблемах ПСЖ виноват Неймар.

"Футболисты - неважно, насколько они сильны, не могут быть проектом по отдельности. Неймар - не проект!

"Милан" выиграл Серию А в 1988 году с Марко ван Бастеном, который только лишь подписал соглашение и провел три полных матча чемпионата из 30. Если бы ван Бастен был нашим проектом, мы бы ничего не выиграли. Выиграть Кубок европейских чемпионов 1989/1990 нам помог Руд Гуллит. Как думаете, сколько матчей он сыграл? Один из девяти!

Когда парижане себя организуют, они смогут добиться прогресса" - приводит слова Сакки Goal.com.

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