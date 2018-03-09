Сакки встал на защиту Неймара
Известный итальянский наставник Арриго Сакки заявил, что не во всех проблемах ПСЖ виноват Неймар.
"Футболисты - неважно, насколько они сильны, не могут быть проектом по отдельности. Неймар - не проект!
"Милан" выиграл Серию А в 1988 году с Марко ван Бастеном, который только лишь подписал соглашение и провел три полных матча чемпионата из 30. Если бы ван Бастен был нашим проектом, мы бы ничего не выиграли. Выиграть Кубок европейских чемпионов 1989/1990 нам помог Руд Гуллит. Как думаете, сколько матчей он сыграл? Один из девяти!
Когда парижане себя организуют, они смогут добиться прогресса" - приводит слова Сакки Goal.com.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|28
|74
|2
|Монако
|29
|63
|3
|Марсель
|28
|56
|4
|Лион
|28
|51
|5
|Ренн
|28
|41
|6
|Монпелье
|28
|40
|7
|Нант
|28
|40
|8
|Ницца
|28
|39
|9
|Бордо
|28
|36
|10
|Дижон
|28
|36
|11
|Генгам
|28
|35
|12
|ФК Кан
|28
|35
|13
|Сент-Этьен
|28
|35
|14
|Анжер
|28
|31
|15
|Страсбур
|29
|31
|16
|Амьен
|28
|29
|17
|Тулуза
|28
|29
|18
|Труа
|28
|28
|19
|Лилль
|28
|27
|20
|Метц
|28
|20