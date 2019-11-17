Сакки ярко высказался о Манчини

Легендарный тренер Арриго Сакки рассказал, что думает о результатах сборной Италии, а также прокомментировал работу главного тренера команды Роберто Манчини. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.



"Сборная Италии побеждает, убеждает и развлекает. В пятницу им аплодировали даже фанаты соперника. Они были восхищены мастерством команды.



Манчини пришел в сборную в сложные времена. Положение было не очень. Однако он проделал впечатлительную работу с ребятами. Он стал образцом для всех итальянских клубов", - сказал Сакки.

Италия занимает 1 место в группе J, имея в активе 27 баллов. 19 ноября команда сыграет с Арменией в рамках 10-го тура отбора Евро-2020.

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