Сакки ярко высказался о Манчини

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Сакки ярко высказался о Манчини

Легендарный тренер Арриго Сакки рассказал, что думает о результатах сборной Италии, а также прокомментировал работу главного тренера команды Роберто Манчини. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

"Сборная Италии побеждает, убеждает и развлекает. В пятницу им аплодировали даже фанаты соперника. Они были восхищены мастерством команды.

Манчини пришел в сборную в сложные времена. Положение было не очень. Однако он проделал впечатлительную работу с ребятами. Он стал образцом для всех итальянских клубов", - сказал Сакки.

Италия занимает 1 место в группе J, имея в активе 27 баллов. 19 ноября команда сыграет с Арменией в рамках 10-го тура отбора Евро-2020.

А еще: Сборная Италии установила рекорд| http://soccernews.ru
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