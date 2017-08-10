Сакки: "Ювентус" не использует максимально свой атакующий потенциал"

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Сакки: "Ювентус" не использует максимально свой атакующий потенциал"

Легендарный итальянский тренер Арриго Сакки высказал своё мнение насчёт игрового стиля туринского "Ювентуса".

"Мне очень нравится игра "Ювентуса", когда они берут инициативу в свои руки, но они играют так лишь 15 минут, а затем отступают, просто защищаются и ищут шансы в контратаках. Я хотел бы спросить у Аллегри, почему они это делают. "Ювентус" не использует максимально свой атакующий потенциал. Боюсь, что дело в физических проблемах" - приводит слова Сакки Football Italia.

Стоит отметить, что "Ювентус" выиграл шесть чемпионских титулов подряд, а также дважды за три последних года выходил в финал Лиги Чемпионов, однако оба раза проиграл.

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