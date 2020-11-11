Сакки заявил, что его не интересует игра ПСЖ



Известный тренер Арриго Сакки сказал, что не интересуется игрой ПСЖ. Специалист заявил, что не поддерживает парижан из-за больших трат.



"Не смотрю матчи ПСЖ, не нравится мне эта команда. Она полагается на индивидуальную силу игроков и экономическую мощь. Один игрок ПСЖ стоит дороже всей "Аталанты", - Сакки Eurosport.

В текущем сезоне Лиги 1 ПСЖ после 10 туров набрал 24 балла и расположился на 1 месте.

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