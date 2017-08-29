Сако близок к переходу в "Кристал Пэлас"

Французский защитник "Ливерпуля" Мамаду Сако перейдет в "Кристал Пэлас", сообщает The Guardian.

По сведениям издания, клубы обо всем договорились. Сумма трансфера составит 22 миллиона евро.

Стоит отметить, что во второй половине прошлого сезона 27-летний Сако выступал за "Кристал Пэлас" на правах аренды и провел за клуб 8 матчей.

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