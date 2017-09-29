Сакристан: "Мы допустили большое количество ошибок в матче с "Зенитом"
Главный тренер "Реал Сосьедада" Эусебио Сакристан высказался после матча второго тура группового этапа Лиги Европы против "Зенита".
"Действительно игра была очень сложной. Мы пропустили два быстрых гола. Потом мы обрели спокойствие и сумели забить. Это был не лучший наш матч, мы допустили большое количество ошибок. Особенно их было много для матчей уровня Лиги Европы. Да, мы много владели мячом, но это не служит оправданием пропущенным мячам. У нас слаженная команда, которая хорошо работает, но "Зенит" обладает большим опытом. Обычно мы играем спокойно, но сегодня у нас было много ошибок. Мы будем работать над собой" - сказал Сакристан.
Не пропустите видеообзор матча "Зенит" – "Реал Сосьедад". | http://soccernews.ru
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|2
|4
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|Маккаби Тель-Авив
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|4
|Астана
|2
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|Группа B
|М
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|1
|Динамо Киев
|2
|6
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|2
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|3
|Партизан
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|4
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|2
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|М
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|2
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|2
|4
|3
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|Риека
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|Лугано
|2
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|2
|6
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|Црвена Звезда
|2
|4
|3
|БАТЭ
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|1
|4
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|0
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|2
|3
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