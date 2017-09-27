Сакристан: "У нас хорошие предчувствия, прекрасный настрой"

Наставник "Реал Сосьедада" Эусебио Сакристан прокомментировал предстоящий матч с "Зенитом".

"Мы знаем о достижениях "Зенита" и в чемпионате России, и в Лиге Европы. Анализируем игру команды, уважаем ее футболистов, но мы уверены в своих силах и готовы победить завтра. Для нас очень важен этот турнир, но мы не забываем о Примере. Этот турнир не менее важен.

Команда в прекрасном состоянии. Несмотря на три поражения, мы чувствуем себя хорошо. У нас хорошие предчувствия, прекрасный настрой. Верим, что добьемся лучших результатов. Есть некоторые моменты, которые стоит проработать, но мы с большим воодушевлением готовимся к игре с такой прекрасной командой, как "Зенит" и надеемся на победу" - приводят слова Сакристана российские СМИ.

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