Сала перед исчезновением отправил голосовое сообщение

Перед своим исчезновением в небе над Ла-Маншем новичок "Кардиффа" Эмилиано Сала успел отправить голосовое сообщение в групповой чат WhatsApp.

"Привет, парни, как дела? Братишка, я без сил. Переделал кучу дел в Нанте, а сейчас я в самолёте, который, похоже, вот-вот развалится, лечу в Кардифф. Завтра уже буду тренироваться с новой командой. Как вы, братья и сестры, всё в порядке? Если через полтора часа от меня не будет новостей, то я не знаю, нужно ли будет посылать кого-то, чтобы найти меня. Боже, как же мне страшно" - приводит содержание сообщения портал Ole.

Напомним, что в понедельник Сала вылетел из Нанта в Кардифф, чтобы присоединиться к новой команде. В минувшую субботу валлийский клуб объявил о приобретении 28-летнего аргентинца за 20,5 миллионов евро. Футболист летел на частном двухместном самолёте, который пропал с радаров авиадиспетчеров. Судьба пассажиров воздушного судна остаётся неизвестной.

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