Сала перед исчезновением отправил голосовое сообщение
Перед своим исчезновением в небе над Ла-Маншем новичок "Кардиффа" Эмилиано Сала успел отправить голосовое сообщение в групповой чат WhatsApp.
"Привет, парни, как дела? Братишка, я без сил. Переделал кучу дел в Нанте, а сейчас я в самолёте, который, похоже, вот-вот развалится, лечу в Кардифф. Завтра уже буду тренироваться с новой командой. Как вы, братья и сестры, всё в порядке? Если через полтора часа от меня не будет новостей, то я не знаю, нужно ли будет посылать кого-то, чтобы найти меня. Боже, как же мне страшно" - приводит содержание сообщения портал Ole.
Напомним, что в понедельник Сала вылетел из Нанта в Кардифф, чтобы присоединиться к новой команде. В минувшую субботу валлийский клуб объявил о приобретении 28-летнего аргентинца за 20,5 миллионов евро. Футболист летел на частном двухместном самолёте, который пропал с радаров авиадиспетчеров. Судьба пассажиров воздушного судна остаётся неизвестной.
Не пропустите: Полиция приостановила поиск самолета с футболистом "Кардиффа". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Легендарный голкипер объявил о скором завершении карьеры
-
"Монако" с Головиным покидает Кубок Франции, "Лилль" идет дальше
-
"Арсенал" сообщил, при каких обстоятельствах отпустит Рэмзи в "Ювентус" в январе
-
Все отлично: Роналду сделал заявление после заседания суда по делу о неуплате налогов
-
"Зенит" уступил "Локомотиву" в матче Кубка "Матч Премьер"
Лента новостей
-
Вальверде допустил уход из "Барселоны" двух игроков в январе
-
Бензема не потребуется операция
-
Сала перед исчезновением отправил голосовое сообщение
-
Жирков высказался о возможном завершении карьеры
-
1
Главные новости дня: 22 января
-
2
Фергюсон сообщил "Манчестер Юнайтед" свою позицию касательно постоянного тренера для команды
-
1
Определились пары 1/4 финала Кубка Азии
-
2
"Валенсия" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании уступила "Хетафе"
-
2
Легендарный голкипер объявил о скором завершении карьеры
-
2
"Монако" с Головиным покидает Кубок Франции, "Лилль" идет дальше
-
2
"Порту" одолел "Бенфику" и прошел в финал Кубка португальской лиги
-
1
"Витесс" Слуцкого выбили из четвертьфинала Кубка Нидерландов
-
2
Балотелли выберет между двумя клубами
-
1
"Наполи" близок к согласованию еще одного трансфера
-
1
"Арсенал" сообщил, при каких обстоятельствах отпустит Рэмзи в "Ювентус" в январе
-
2
Боатенг может завтра дебютировать за "Барселону"
-
"Тулуза" и "Генгам" добыли путевки в следующий раунд Кубка Франции
-
"Манчестер Сити" хочет продлить контракт с трансферной целью "Реала"
-
ПСЖ согласовал контракт с потенциальным новичком
-
Роналду нанес серьезную травму своей болельщице
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11