Сала перед исчезновением отправил голосовое сообщение

Теги кардифф ситинантэмилиано сала

Сала перед исчезновением отправил голосовое сообщение

Перед своим исчезновением в небе над Ла-Маншем новичок "Кардиффа" Эмилиано Сала успел отправить голосовое сообщение в групповой чат WhatsApp.

"Привет, парни, как дела? Братишка, я без сил. Переделал кучу дел в Нанте, а сейчас я в самолёте, который, похоже, вот-вот развалится, лечу в Кардифф. Завтра уже буду тренироваться с новой командой. Как вы, братья и сестры, всё в порядке? Если через полтора часа от меня не будет новостей, то я не знаю, нужно ли будет посылать кого-то, чтобы найти меня. Боже, как же мне страшно" - приводит содержание сообщения портал Ole.

Напомним, что в понедельник Сала вылетел из Нанта в Кардифф, чтобы присоединиться к новой команде. В минувшую субботу валлийский клуб объявил о приобретении 28-летнего аргентинца за 20,5 миллионов евро. Футболист летел на частном двухместном самолёте, который пропал с радаров авиадиспетчеров. Судьба пассажиров воздушного судна остаётся неизвестной.

Не пропустите: Полиция приостановила поиск самолета с футболистом "Кардиффа". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 22 января

Главные новости дня: 22 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов