Салах 5 сезонов подряд забивает 10 и больше голов в чемпионатах

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах забил первый гол в матче 21-го тура чемпионата Англии с "Шеффилдом" (1:0, первый тайм).

Для 27-летнего футболиста этот гол стал 10-м в нынешнем сезоне АПЛ. Таким образом, египтянин забивает 10 и более мячей в чемпионатах уже 5 сезон подряд.

Салах выступает в "Ливерпуле" с 2017 года.

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