Салах 5 сезонов подряд забивает 10 и больше голов в чемпионатах

Теги ливерпульмохамед салах

Салах 5 сезонов подряд забивает 10 и больше голов в чемпионатах

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах забил первый гол в матче 21-го тура чемпионата Англии с "Шеффилдом" (1:0, первый тайм).

Для 27-летнего футболиста этот гол стал 10-м в нынешнем сезоне АПЛ. Таким образом, египтянин забивает 10 и более мячей в чемпионатах уже 5 сезон подряд.

Салах выступает в "Ливерпуле" с 2017 года.

А еще: "Ливерпуль" может усилиться двумя футболистами "Норвича"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в матче АПЛ

"Ливерпуль" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 19 55
2 Лестер Сити Лестер Сити 21 45
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 20 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 28
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 27
11 Эвертон Эвертон 21 25
12 Саутгемптон Саутгемптон 21 25
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 25
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 24
15 Бернли Бернли 21 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 20 22
17 Астон Вилла Астон Вилла 21 21
18 Борнмут Борнмут 21 20
19 Уотфорд Уотфорд 21 19
20 Норвич Сити Норвич Сити 21 14
Полная таблица

топ-5 тегов