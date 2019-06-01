Салах - автор третьего самого быстрого мяча в финалах Лиги чемпионов

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах забил первый гол в ворота "Тоттенхэма" в финальном матче Лиги чемпионов на 1 минуте 48 секунде.

Этот гол стал третьим после самых быстрых мячей в финалах турнира. На первом месте находится забитый гол игрока "Милана" Паоло Мальдини в решающей игре против "Ливерпуля" на 50-й секунде встречи.

А в 1959 году на 1-й минуте гол забил Энрике Матеос, однако турнир тогда назывался Кубком европейских чемпионов.

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