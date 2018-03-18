Салах: "Без партнёров я бы не забил столько голов"

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Салах: "Без партнёров я бы не забил столько голов"

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах высказался по поводу своей результативности в текущем сезоне.

"Я должен поблагодарить всех, особенно моих партнёров по команде. Без них я бы не забил столько голов. В каждом матче мы стараемся набрать три очка, и в каждой игре я стараюсь забить и помочь команде" - приводит слова египтянина BBC.

Стоит отметить, что в этом сезоне Салах забил уже 36 голов во всех турнирах.

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