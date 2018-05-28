Салах будет восстанавливаться после травмы в Испании

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Салах будет восстанавливаться после травмы в Испании

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах будет восстанавливаться после травмы в Испании, сообщает сайт Египетской футбольной ассоциации.

25-летний игрок пройдёт курс лечения в связи с растяжением связок плечевого сустава, полученным в финале Лиги Чемпионов.

Напомним, что Салах вернётся в строй через несколько недель.

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