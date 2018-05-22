Салах был уверен, что "Ливерпуль" дойдет до финала ЛЧ



Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах оценил выступление команды в Лиге Чемпионов.

"Если сравнить нашу игру с той, которую мы показывали в начале сезона, то видно, насколько она улучшилась. Мы прогрессировали с каждым матчем. Мы все время боролись и дошли до финала Лиги Чемпионов. Это был тяжкий труд, но я верил, что мы сыграем в финале. Я верил в это с первого дня в "Ливерпуле".

Какая игра была самой сложной в Лиге Чемпионов? Я думаю, что это был матч с "Манчестер Сити" в гостях", - приводит слова Салаха официальный сайт клуба.

Напомним, что в финале Лиги Чемпионов "Ливерпуль" сыграет с "Реалом". Матч состоится 26 мая.

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