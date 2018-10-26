Салах быстрее всех забил 50 мячей за "Ливерпуль"

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах быстрее всех забил 50 мячей за свой клуб.

Так, чтобы покорить эту отметку, 26-летнему египтянину понадобилось сыграть 65 матчей в составе "красных". По этому показателю он обошел Фернандо Торреса, затратившему 72 игры, и Даниэля Старриджа, который забил 50 голов за мерсисайдцев в 91 поединке.

Салах перебрался в "Ливерпуль" летом 2017-го года из "Ромы" за 42 миллиона евро.

Напомним, Салах прокомментировал свой 50-й гол за "Ливерпуль". | soccernews.ru