Салах быстрее всех забил 50 мячей за "Ливерпуль"

Теги ливерпульфернандо торресдэниел старриджмохамед салах

Салах быстрее всех забил 50 мячей за "Ливерпуль"Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах быстрее всех забил 50 мячей за свой клуб.

Так, чтобы покорить эту отметку, 26-летнему египтянину понадобилось сыграть 65 матчей в составе "красных". По этому показателю он обошел Фернандо Торреса, затратившему 72 игры, и Даниэля Старриджа, который забил 50 голов за мерсисайдцев в 91 поединке.

Салах перебрался в "Ливерпуль" летом 2017-го года из "Ромы" за 42 миллиона евро.

Напомним, Салах прокомментировал свой 50-й гол за "Ливерпуль". | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Возвращение Жардима: спасется ли "Монако" и как ситуация повлияет на будущее Александра Головина?

Возвращение Жардима: спасется ли "Монако" и как ситуация повлияет на будущее Александра Головина?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов