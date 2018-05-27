Салах дал первый комментарий по поводу своей травмы

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Салах дал первый комментарий по поводу своей травмы

Вингер "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах дал первый комментарий по поводу полученной в финале Лиги Чемпионов травмы плеча.

"Это была очень трудная ночь, но я боец. Несмотря ни на что, я уверен, что поеду в Россию и сделаю так, чтобы вы мной гордились. Ваша любовь и поддержка придадут мне силы, которые мне так нужны" - написал Салах в твиттере.

Напомним, что за эпизод с травмой Рамоса путём сбора подписей требуют наказать. | http://soccernews.ru

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