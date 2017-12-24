Салах дал согласие на переход в "Реал"

Хавбек "Ливерпуля" Мохамед Салах может стать игроком "Реала".

Как сообщает Daily Star, футболист согласен на переезд в столицу Испании и уже поручил своему агенту приступить к переговорам со "сливочными".

Ранее появились слухи, что "Реал" готов приобрести Салаха за 100 миллионов евро.

Читайте также: В "Барселоне" обеспокоены возможным трансфером Салаха в "Реал". | http://soccernews.ru