Салах добивает "Сток Сити": "Ливерпуль" увозит три очка

В рамках второго игрового дня 14-го тура английской Премьер-Лиги "Ливерпуль" отправился в гости к "Сток Сити". "Гончары" традиционно хорошо выступают против мерсисайдцев на своем поле и, несмотря на два подряд поражения в предыдущих сезонах, подопечные Марка Хьюза непременно давали бой. Сейчас же "Сток" переживает не самые лучшие времена, что подтверждает их текущее 15 место в турнирной таблице. Но вместе с тем, сегодняшние хозяева ранее у себя дома отобрали очки у грозного "Манчестер Юнайтед", а "Арсенал" и того больше – выпроводили в Лондон с "бубликом".

"Красные" располагались на шестой строчке и в целом в последнее время выглядели неплохо. К огромному сожалению Юргена Клоппа, его подопечные не смогли удержать победу над "Челси" в матче на "Энфилде" несколько дней назад. Тогда немецкий наставник всех удивил, применив серьезную ротацию. Не обошлось без сюрпризов и на этот раз: остались сидеть на скамейке запасных Хендерсон, Салах и Коутиньо, в то время, как свой шанс получил юный английский нападающий Соланке. В свою очередь, тренерский штаб "гончаров" удивил только тем, что с первых минут был брошен в бой ветеран Питер Крауч, который зачастую довольствуется выходами на замену.

С самого начала матча "Сток Сити" закрылся на своей половине поля, добровольно отдав мяч "Ливерпулю". Мерсисайдцы постепенно поджимали хозяев, а уже на 17-й минуте повели в счете. Доминик Соланке прострелил с правого фланга на Садио Мане, которому не составило труда переброситься мяч через Ли Гранта. "Гончары" и болельщики негодовали по поводу взятия ворот, потому как во время голевой передачи снаряд пересек лицевую линию, чего лайнсмен не заметил, а главный арбитр не зафиксировал. Подопечные Хьюза начали играть в атаку только во второй половине первого тайма. Великолепный момент, дабы восстановить паритет хозяева имели после того, как Миньоле практически на линии своей штрафной врезал по ногам Диуфу (игроки "Стока" требовали удалить голкипера за грубое нарушение, но рефери ограничился "горчичником"), но Шакири неудачно исполнил стандарт.

Тем не менее, концовка первой половины встречи осталась за "красными". Просто обязан был оформлять дубль Садио Мане, выбежав на свидание с вратарем, но, пробив издалека, сенегалец сотряс штангу. С началом второго тайма обе команды прибавили в скорости, и порой игра проходила без центра поля. С каждой проведенной минутой страсти на поле накалялись, а Мартину Аткинсону все чаще приходилось утихомиривать футболистов с помощью выдачи желтых карточек. Так длилось до тех пор, пока Юрген Клопп не выпустил со скамейки одного из лучших игроков АПЛ нынешнего сезона Мохамеда Салаха. Проведя на поле всего десять минут, египтянин снял все вопросы о победителе матча, классным ударом слета замкнув мягкий заброс от Садио Мане. А еще через шесть минут одииннадцатый номер "Ливерпуля" оформил дубль, тем самым установив окончательный счет матча.

Итак, в огненном матче мерсисайдцы разгромили "гончаров" благодаря блестящим действиям Мохамеда Салаха.

"Сток Сити" – "Ливерпуль" – 0:3

Голы: Мане, 17 – 0:1, Салах, 77 – 0:2, Салах, 83 – 0:3

"Сток Сити": Грант, Зума, Шоукросс, Мартинс Инди, М. Диуф, Флетчер (Адам, 85), Аллен, Питерс, Шакири, Шупо-Мотинг (Хесе, 74), Крауч

"Ливерпуль": Миньоле, Гомез, Матип, Ловрен, Морено, Вейналдум, Джан, Окслейд-Чемберлен (Милнер, 67), Мане (Хендерсон, 89), Фирмино, Соланке (Салах, 67)

Богдан Архипенко

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