Салах догнал Роналду по числу голов в АПЛ

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сравнялся с Криштиану Роналду с списке лучших бомбардиров АПЛ.

В активе обоих футболистов по 84 гола в Премьер-лиге. Только египтянину для достижения этой отметки потребовалось 131 матч, а португальцу - 196.

Салах выступает за "Ливерпуль" с лета 2017 года. До этого играл за лондонский "Челси".

Роналду с 2003 по 2009 год защищал цвета "Манчестер Юнайтед".

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