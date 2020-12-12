Салах догнал Роналду по числу голов в АПЛ

Теги мохамед салахкриштиану роналдустатистика

Салах догнал Роналду по числу голов в АПЛ

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сравнялся с Криштиану Роналду с списке лучших бомбардиров АПЛ.

В активе обоих футболистов по 84 гола в Премьер-лиге. Только египтянину для достижения этой отметки потребовалось 131 матч, а португальцу - 196.

Салах выступает за "Ливерпуль" с лета 2017 года. До этого играл за лондонский "Челси".

Роналду с 2003 по 2009 год защищал цвета "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: "Ювентус" может обменять Роналду или Дибалу на Погба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" хочет вернуть Регилона

"Реал" хочет вернуть Регилона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов