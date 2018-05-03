Салах: "Это не будет финал между мной и Роналду"
Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах высказался о предстоящем финале Лиги Чемпионов, в котором его команда сыграет против мадридского "Реала".
"Это не будет финал между Мохамедом Салахом и Криштиану Роналду. Я играю за отличный клуб, и у нас - отличные игроки, поэтому к финалу привела отлично проделанная командная работа, которую я не могу сделать в одиночку", - цитирует 25-летнего игрока "красных" goal.com.
Напомним, Каррагер считает, что Салах превзошел Суареса. | soccernews.ru
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