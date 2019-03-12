Салах: "Готов пожертвовать своей мечтой ради победы "Ливерпуля" в АПЛ"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сделал громкое заявление о задачах своей команды в текущем сезоне.

"Признаюсь, что для меня самый престижный турнир - это Лига Чемпионов. Я мечтаю выиграть её. Но мечта всего города и клуба - это победа в АПЛ. Поэтому я готов пожертвовать своей мечтой ради их мечты. Но если мы выиграем оба турнира, будет замечательно. И именно это мы постараемся сделать", - цитирует Салаха Sky Sports.

По итогам 30 туров "Ливерпуль" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на одно очко.

В 1/8 Лиги Чемпионов "красные" противостоят "Баварии". Первая игра завершилась нулевой ничьей, ответная встреча состоится завтра, 13 марта, в 23:00 мск.

В текущем сезоне 26-летний Салах сыграл за "Ливерпуль" 39 матчей, забил 20 голов и сделал 8 ассистов.

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