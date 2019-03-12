Салах: "Готов пожертвовать своей мечтой ради победы "Ливерпуля" в АПЛ"

Теги мохамед салахливерпульбавария мюнхенманчестер сити

Салах: "Готов пожертвовать своей мечтой ради победы "Ливерпуля" в АПЛ"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сделал громкое заявление о задачах своей команды в текущем сезоне.

"Признаюсь, что для меня самый престижный турнир - это Лига Чемпионов. Я мечтаю выиграть её. Но мечта всего города и клуба - это победа в АПЛ. Поэтому я готов пожертвовать своей мечтой ради их мечты. Но если мы выиграем оба турнира, будет замечательно. И именно это мы постараемся сделать", - цитирует Салаха Sky Sports.

По итогам 30 туров "Ливерпуль" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на одно очко.

В 1/8 Лиги Чемпионов "красные" противостоят "Баварии". Первая игра завершилась нулевой ничьей, ответная встреча состоится завтра, 13 марта, в 23:00 мск.

В текущем сезоне 26-летний Салах сыграл за "Ливерпуль" 39 матчей, забил 20 голов и сделал 8 ассистов.

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2 Ливерпуль Ливерпуль 30 73
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 29 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 30 39
10 Лестер Сити Лестер Сити 30 38
11 Эвертон Эвертон 30 37
12 Борнмут Борнмут 30 37
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 30 34
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 30 30
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