Салах готов сыграть против Уругвая

Лидер атак сборной Египта Мохамед Салах готов сыграть против национальной команды Уругвая в завтрашнем матче группового этапа Чемпионата Мира.

Об этом, как информирует Bleacher Report Football, сообщил главный тренер "фараонов" Эктор Купер. В частности, он заявил: "Почти 100%, что завтра он сможет сыграть".

Напомним, еще вчера Салах приступил к тренировкам в общей группе. | soccernews.ru