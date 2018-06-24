Салах готов уйти из сборной из-за встречи с Кадыровым

Лидер атак сборной Египта Мохамед Салах рассматривает возможность своего ухода из национальной команды, информирует CNN.

Так, по сведениям источника, 26-летний вингер остался недоволен тем, что его принудили встретиться с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. В частности, игрока "Ливерпуля" разозлило то, что его образ был использован в популяризации политического деятеля. Салах не хочет, чтобы он ассоциировался с темами, которые не касаются футбола.

Напомним, Салах стал почетным гражданином Чечни. | soccernews.ru