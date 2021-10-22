Салах хочет остаться в "Ливерпуле" до конца карьеры

Фото: инстаграм Салаха/Автор неизвестен

Египетский хавбек "Ливерпуля" Мохамед Салах поделился планами на будущее.

"Я бы хотел остаться в "Ливерпуле" до последнего дня карьеры, но я не так много могу об этом говорить. Все не в моих руках. Все зависит от желаний клуба, а не от меня.

Сейчас я даже не могу представить себя играющим против "Ливерпуля". Мне было бы очень грустно. Это сложно, я не хочу говорить об этом, но уход из «Ливерпуля» безумно бы меня расстроил.

На данный момент я не представляю себя в матче против "Ливерпуля", но посмотрим, что произойдет в будущем", – сказал Салах.

В нынешнем сезоне египтянин забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 8 матчах АПЛ.

Также не пропустите: Пуйоль очень высоко оценил Пике. | http://soccernews.ru